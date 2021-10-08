Імунолог назвала багаті "осінніми вітамінами" продукти

Хронічна втома, порушення сну і погана концентрація - ці ознаки можуть вказувати на дефіцит вітамінів в організмі, повідомляє Російська газета.

Заповнити нестачу вітамінів і мікроелементів може так званий осінній набір овочів і фруктів.

"Самостійно виявити нестачу корисних мікроелементів непросто. Причиною нестачі вітамінів і мінералів можуть бути в тому числі і різні порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, нервової і серцево-судинної систем. Тому краще звернутися до лікаря", - повідомив імунолог Євгена Паршина.

Є природним антиоксидантом вітамін С відповідає за зміцнення імунітету - його багато в капусті, шипшині, лимонах, обліписі, солодкому перці. Вітамін Е також підтримує імунітет і бере участь у виробництві гормонів. Його багато в горіхах, злакових і бобових.

Вітамін А бере участь в окисно-відновних процесах, сприяє нормальному обміну речовин, необхідний для росту нових клітин і уповільнює процеси старіння. Його джерелом виступають вершкове масло, зелені та жовті овочі, наприклад морква, гарбуз, солодкий перець та інші.

При цьому імунолог радить за кількістю овочів і фруктів не забувати про те, що організму потрібні й такі продукти, як м'ясо, риба, молочна продукція. Вони також впливають на баланс вітамінів.