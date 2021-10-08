Viber запускає нову функцію

Популярний месенджер Viber запускає функцію, яку чекали мільйони користувачів у всьому світі. Опція дозволить захиститися від маніпуляцій і використання особистої інформації, повідомляє Today.ua .

Компанія Viber повідомила про запуск функції зникаючих повідомлень в групових чатах. Будь-який користувач месенджера зможе вибрати часовий проміжок від 10 секунд до 24 годин, по закінченню якого репліки в групових обговореннях автоматично відійдуть.

Як відомо, раніше подібна опція діяла в особистому листуванні користувача, тепер Viber вирішив впровадити функцію зникаючих повідомлень в групових чатах.

Вмикати і вимикати функцію зникаючих повідомлень можна в нижньому меню мессенджера. Часовий проміжок, коли повідомлення залишатимуться доступними, може становити 10 секунд, 1 хвилину, 1 годину або 1 день. По закінченню обраного часу повідомлення автоматично зникне.

Зникати при включеній функції будуть не тільки текстові повідомлення, але також і фото, і стікери. При цьому, копіювати, робити скріншоти або пересилати зникаючі повідомлення не можна. Функція доступна для смартфонів з Android 6 і більше пізніми версіями. Тим, хто використовує гаджети з іншими iOS або більш ранніми версіями Android Viber розішле відповідні повідомлення.