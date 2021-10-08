Труханов відреагував на нову кримінальну справу

Мер Одеси Геннадій Труханов вважає абсурдною підозру, що йому пред'явило Національне антикорупційне бюро в справі про нібито незаконну видачу землі забудовникам, повідомляє Ліга.net.

"НАБУ вручило мені підозру. Таку ж абсурдну і незаконну, як всі попередні" , – сказав він у відеозверненні.

Труханов стверджує, що є багато людей, які "хочуть знищити місцеве самоврядування в Одесі". Він каже, що це – "конкретні забудовники", київські та одеські чиновники, директор НАБУ Артем Ситник, "залишки команди" ексголови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі.

"У наших опонентів сьогодні немає навіть мінімальної доказової бази. Є тільки одне – невгамовна жага на свій розсуд розпоряджатися Одесою" , – сказав він.

Труханов стверджує, що нещодавно в Одесі проводились п'ять соцдосліджень, які нібито показали високий рівень підтримки його команди. Конкретні дослідження він не назвав.

На думку мера Одеси, його опоненти "вдалися до силового варіанту", оскільки зрозуміли, що вибори їм у цьому місті не виграти.