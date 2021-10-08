Топ-5 регіонів з найвищими і найнижчими зарплатами

В Україні у вересні рівень заробітних плат став вище на 1300 грн і склав 18 тис. грн, повідомляє Сегодня.

За даними кадрового порталу grc.ua, зарплати збільшилися в більшості професійних сферах.

Так, зростання заробітних плат в категорії "державна служба/некомерційні організації" в порівнянні з серпнем склав 12 тис. грн. Водночас в категорії "бухгалтерія/інвестиції/лізинг" зростання зарплат склав 5,3 тис. грн, а в категорії "транспорт, логістика" – 7,7 тис. грн.

Де найвищі середні зарплати:

Київ – 34 800 грн;

Чернівецька область – 26 600 грн;

Кіровоградська область – 26 000 грн;

Івано-Франківська область – 25 700 грн;

Рівненська область – 23 100 грн.

За даними grc.ua, менше всього роботодавці у вересні пропонували в таких областях:

Київська область – 13 400 грн,

Закарпатська область – 13 100 грн;

Чернігівська область – 11 300 грн;

Луганська область – 11 000 грн;

Тернопільська область – 10 600.

Кого активно шукають роботодавці?

В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностями вересня було продажу (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6,5%). До речі, ще в серпні серед найактуальніших категорій були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.

У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5,4% всіх актуальних вакансій вересня).