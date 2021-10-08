Битва образів перших леді: Олена Зеленська та Ельке Бюденбендер

Фото: Instagram Олени Зеленської

Днями до України прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр разом з дружиною Ельке Бюденбендер. Вони взяли участь у вшануванні пам'яті 80-х роковин масових вбивств в «Бабиному Яру», повідомляє WomanEL.

Після перша леді Німеччини була помічена біля тисячолітнього символу Української держави - Софії Київської. Компанію їй склала дружина президента України Олена Зеленська.

Для виходу у світ Ельке Бюденбендер вибрала закрите чорне плаття довжини міді, яке вона поєднувала з бежевими туфлями на плоскій підошві та намистом з перлів.

Фото: Instagram Олени Зеленської

А перша леді України віддала свою перевагу коричневому костюму, що складається з піджака і довгої спідниці. Взувши лаковані лофери, і пов'язавши хустку на шиї, пані Олена закріпила свій образ.