Київстар відключить старі тарифи

Український мобільний оператор "Київстар" 12 жовтня запустить нові тарифні плани. Цілу низку існуючих тарифів змінять, а деякі й зовсім перестануть бути доступними для підключень, повідомляє GSMinfo.

Про це розповіли в "Київстарі". Так, більше не будуть доступні для українців такі тарифи:

"Спілкування без кордонів";

"Розваги без кордонів";

"Відео без кордонів";

"Максимальний безлім";

"Всі разом".

При цьому замість них введуть нові тарифні плани з пакетами телебачення і домашнього інтернету. Деякі перейдуть в архів, а частину перейменують - тепер вои будуть називатися: "Базовий 2020", "Сімейний 2020", "Преміум HD 2020".