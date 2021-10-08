Київстар відключить старі тарифи

Київстар відключить старі тарифи

Український мобільний оператор "Київстар" 12 жовтня запустить нові тарифні плани. Цілу низку існуючих тарифів змінять, а деякі й зовсім перестануть бути доступними для підключень, повідомляє GSMinfo.

Про це розповіли в "Київстарі". Так, більше не будуть доступні для українців такі тарифи:

  • "Спілкування без кордонів";
  • "Розваги без кордонів";
  • "Відео без кордонів";
  • "Максимальний безлім";
  • "Всі разом".

При цьому замість них введуть нові тарифні плани з пакетами телебачення і домашнього інтернету. Деякі перейдуть в архів, а частину перейменують - тепер вои будуть називатися: "Базовий 2020", "Сімейний 2020", "Преміум HD 2020".

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