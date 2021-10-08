Нардеп Анна Скороход знепритомніла в Раді (Оновлено)

Народний депутат "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла в кабінетах комітетів Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вона зараз знаходиться в лікарні, повідомив журналістам член групи Дмитро Лубінець.

"У нашій групі всі 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним ... Пані Анна, сидить (в залі пленарних засідань парламенту - ред.) поряд з Антоном (Поляковим - ред.), вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це (втрата свідомості - ред.) її реакція на те, що він загинув.

Вона втратила створення, перебуваючи в будівлі комітетів (Верховної Ради, по вулиці Садова, 3А - ред.), терміново викликали "швидку" і на цей момент вона знаходиться в лікарні" , - сказав Лубінець.

За його словами, швидше за все у Скороход підвищився тиск.

Він також зазначив, що її намагалися привести до тями в приміщенні комітетів, але це "не дуже вийшло: їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили терміново відправляти її в лікарню".

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