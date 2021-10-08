Кадрові перестановки в Кабміні: коли визначать кандидатів

Парламентська фракція "Слуги народу" визначиться з кандидатами на посади міністрів у другій половині місяця. Нардепи зберуться на засідання фракції 18 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія журналістам.

"По міністрам ми дійсно будемо визначатися 18 жовтня. У нас буде фракція... можливо з президентом. Кандидати будуть, будемо визначати порядок, не всіх відразу, а поступово зробимо" , - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під загрозою звільнення перебувають 4-5 Міністрів, зокрема, віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр соцполітики Марина Лазебна, міністр оборони Андрій Таран, міністр захисту навколишнього середовища Роман Абрамовський і перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко.

Автор: Ілона Свиридова