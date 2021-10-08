Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна готова замінити російські ракетні двигуни. Україна повністю відходить від залежності від РФ, повідомляє РБК-Украина.

Про це в інтерв'ю розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

За його словами, російські ракетні двигуни стояли на американських ракетах і, наприклад, на українських ракетах "Зеніт", які запускали з "Морського старту".