Україна готова замінити російські ракетні двигуни

Україна готова замінити російські ракетні двигуни

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна готова замінити російські ракетні двигуни. Україна повністю відходить від залежності від РФ, повідомляє РБК-Украина.

Про це в інтерв'ю розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

За його словами, російські ракетні двигуни стояли на американських ракетах і, наприклад, на українських ракетах "Зеніт", які запускали з "Морського старту".

"Зараз ми йдемо повністю від залежності від РФ і, відповідно, це дає можливість говорити нам, що це 100% реалізований проект. Так як ракета, яку ми створюємо, буде менше, то і двигун до неї буде менше. Безумовно, необхідні опрацювання вже проведені, і ми розуміємо, що це реалізована річ", - повідомив він.

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