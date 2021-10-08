У Грузії обвалилася частина багатоповерхівки

У п'ятницю, 8 жовтня, вранці в Батумі обвалилася частина багатоповерхового житлового будинку. Що стало причиною НП, поки не повідомляється, повідомляє Обозреватель.

Не виключено, що під завалами можуть перебувати люди, в тому числі діти. Обвалення сталося на вулиці 26 травня.

На місці мобілізована служба порятунку. Рятувальники вже витягли з-під уламків будинку двох живих людей. Одну дитину 6-7 років дістали з машини, яка була припаркована біля будинку, а потім опинилася в руїнах. Дівчинка жива.

Інформації про жертв наразі немає.