На заправках в США ціни досягли максимуму з 2014 року

Роздрібна ціна на бензин в США досягла максимуму з 2014 р. Про це заявив представник Американської автомобільної асоціації (AAA), повідомляє Enkorr.

«Починаючи з понеділка, середня ціна за галон звичайного бензину підвищилася в США на чотири центи - до $3,24. Це найвища роздрібна ціна з жовтня 2014 року», - підкреслив представник ААА.

Він додав, що невелике підвищення внутрішнього попиту в США сприяло зростанню загальнонаціональної середньої ціни.

«Однак головний винуватець у зростанні роздрібних цін - це високі ціни на сиру нафту, більше $70/барр.», - додав експерт, маючи на увазі ціну на американську еталонну нафту WTI.

За його словами, ціна на бензин в США, ймовірно, залишиться підвищеною до кінця осені.

Адміністрація США відстежує ситуацію на світових паливних ринках, але поки не готова анонсувати конкретні кроки для їх стабілізації, повідомила раніше в четвер представник Білого дому Карін Жан-П'єр.