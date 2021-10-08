Класичний Aston Martin переробили в електромобіль

Ми неодноразово розповідали про стартап Lunaz, який має намір запропонувати заможним любителям класичних автомобілів екологічно нешкідливі версії на електротязі. У компанії планомірно розширюють асортимент своєї продукції, а новинкою стало купе Aston Martin DB6.﻿, повідомляє Обозреватель.

Створене у 2018 році підприємство Lunaz Design розширює асортимент електричних рестомодів. Після представлених раніше Rolls-Royce Phantom V і Cloud, стильного спорткара Jaguar XK120, елегантного седана Bentley S3 Continental Flying Spur з кузовом ательє HJ Mulliner і позашляховика Range Rover першого покоління, в компанії взялися за модернізацію Aston Martin.

Створене у 2018 році підприємство Lunaz Design розширює асортимент електричних рестомодів. Джерело: Lunaz

Першим представником благородного сімейства купе Aston Martin став DB6. У компанії провели повну реставрацію оригінальної машини, а потім замінили ДВС і всі його компоненти на електропривод. Цікаво, що модульна електрична силова установка розроблена і запатентована фахівцями компанії. У компанії гарантують, що здогадатися, що перед вами електромобіль можна буде виключно за відсутності характерного шуму ДВС.

У компанії провели повну реставрацію оригінальної машини, а потім замінили ДВС і всі його компоненти на електропривод. Джерело: Lunaz

Електричні батареї можуть мати місткість від 80 до 120 кВтг, що забезпечить запас ходу до 410 км. Задоволення прокотитися з вітерцем на класичному Aston Martin DB6 з електроприводом обійдеться мінімум в $1 мільйон без урахування податків. Замовлення вже приймаються, а перші покупці зможуть насолодитися автомобілем починаючи з третього кварталу 2023 року. Пізніше клієнтам будуть запропоновані електричні версії Aston Martin DB4 та DB5.

Першим представником благородного сімейства купе Aston Martin став DB6. Джерело: Lunaz

Задоволення прокотитися з вітерцем на класичному Aston Martin DB6 з електроприводом обійдеться мінімум в $1 мільйон. Джерело: Lunaz

Цікаво, що крім проєкту з перероблювання класичних автомобілів на електротягу, в компанії займаються модернізацією більш утилітарних машин. Зокрема, модульним електричним приводом Lunaz був обладнаний сміттєвоз Mercedes-Benz. Компанія готова запропонувати подібні електричні машини всім охочим.