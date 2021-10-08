Класичний Aston Martin переробили в електромобіль
Ми неодноразово розповідали про стартап Lunaz, який має намір запропонувати заможним любителям класичних автомобілів екологічно нешкідливі версії на електротязі. У компанії планомірно розширюють асортимент своєї продукції, а новинкою стало купе Aston Martin DB6., повідомляє Обозреватель.
Створене у 2018 році підприємство Lunaz Design розширює асортимент електричних рестомодів. Після представлених раніше Rolls-Royce Phantom V і Cloud, стильного спорткара Jaguar XK120, елегантного седана Bentley S3 Continental Flying Spur з кузовом ательє HJ Mulliner і позашляховика Range Rover першого покоління, в компанії взялися за модернізацію Aston Martin.
Першим представником благородного сімейства купе Aston Martin став DB6. У компанії провели повну реставрацію оригінальної машини, а потім замінили ДВС і всі його компоненти на електропривод. Цікаво, що модульна електрична силова установка розроблена і запатентована фахівцями компанії. У компанії гарантують, що здогадатися, що перед вами електромобіль можна буде виключно за відсутності характерного шуму ДВС.
Електричні батареї можуть мати місткість від 80 до 120 кВтг, що забезпечить запас ходу до 410 км. Задоволення прокотитися з вітерцем на класичному Aston Martin DB6 з електроприводом обійдеться мінімум в $1 мільйон без урахування податків. Замовлення вже приймаються, а перші покупці зможуть насолодитися автомобілем починаючи з третього кварталу 2023 року. Пізніше клієнтам будуть запропоновані електричні версії Aston Martin DB4 та DB5.
Цікаво, що крім проєкту з перероблювання класичних автомобілів на електротягу, в компанії займаються модернізацією більш утилітарних машин. Зокрема, модульним електричним приводом Lunaz був обладнаний сміттєвоз Mercedes-Benz. Компанія готова запропонувати подібні електричні машини всім охочим.