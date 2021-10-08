У ВР скандал через слова нардепа про смерть Полякова

У Верховній Раді стався скандал через коментар нардепа від Слуги народу Галини Третьякової про смерть депутата Антона Полякова, повідомляє Кореспондент.

Як заявив з трибуни парламенту член групи За майбутнє Ігор Палиця, Третьякова у фракційному чаті написала про смерть Полякова, що це "мінус ворог".

"Ми хочемо, наша група партії За майбутнє звернутися в першу чергу до фракції Слуги народу. Тільки що у вашому партійному чаті керівник комітету ... пані Третьякова написала, що "одним ворогом менше" про Полякова, про смерть Полякова. Я хотів би попросити вас, шановна фракція Слуги народу, зробити висновок зі слів пані Третьякової. Вона всім відома ставленням до дітей, до людей, до країни. Я вважаю, що це неприпустимо. Яким би політичним опонентом або людиною не був пан Антон Поляков, померла людина, звичайна людина, крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу, пан Стефанчук, зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як ви вважаєте, треба виходити з цієї ситуації" , - заявив Палиця.

Третьякова спробувала відповісти, поцікавившись, звідки За майбутнє знає, що пишуть у чаті "слуг", а також заявила про свободу слова.

"Коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі Конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь хустки на рот, то мені здається, що ганьба - це вам" , - заявила Третьякова під крики "Ганьба!".

Віце-спікер Руслан Стефанчук попросив відключити їй мікрофон і розкритикував її слова. Він також повідомив, що в регламентний комітет буде подано лист від депутатів щодо відсторонення Третьякової від засідань і від керівництва комітету.

Після цього Третьякова покинула парламент.