Wizz Air відкрив рейси з Абу-Дабі в Одесу

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi 7 жовтня виконав перший рейс зі столиці ОАЕ Абу-Дабі в Одесу. Авіакомпанія є дочірнім підприємством лоукостера Wizz Air, який працює на українському ринку з 2008 року, повідомляє Avianews.

Відповідно до опублікованого розкладу, авіаперевізник буде літати за новим маршрутом один раз на тиждень по четвергах. З 19 грудня в розклад внесений другий щотижневий рейс по неділях.

Найдешевші квитки Одеса-Абу-Дабі на рейси до кінця року коштують 969 грн в одну сторону. Вони включають перевезення тільки ручної поклажі. Її габарити не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг. Щоб взяти з собою більше речей, потрібно оплатити перевезення додаткової ручної поклажі, багажу або вибрати більш дорогий тариф.

Розклад рейсів Абу-Дабі-Одеса-Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi:

Абу-Дабі 12:50 → Одеса 16:10, четверг

Одеса 16:45 → Абу-Дабі 23:30, четверг

Польоти між Одесою і Абу-Дабі Wizz Air Abu Dhabi буде виконувати на нових літаках Airbus A321neo, які розраховані на перевезення 239 пасажирів. Це фактично максимальна місткість авіалайнера, через що в звичайних рядах буде досить тісно людям з ростом вище середнього.

Рейс в Абу-Дабі входив в топ-побажань пасажирів аеропорту Одеса, розповів комерційний директор підприємства В'ячеслав Чеглатонєв. За його словами, це 11-ий новий напрямок в цьому році і 38-ий напрямок в цілому на карті аеропорту Одеса.

Відповідно до початкових планів, лоукостер планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси ще 1 жовтня 2020 року, але неодноразово переносив запуск рейсів. В авіакомпанії це пояснили низьким попитом.