За тиждень продано понад 10 тисяч гектарів землі

З початку роботи ринку землі в Україні - 1 липня і станом на 8 жовтня українці продали понад 68,5 тис.гектарів сільськогосподарських земель, з яких понад 10 тис. гектарів - за останній тиждень, повідомляє УНІАН.

"Станом на сьогодні укладено 27 тисяч 568 угод в рамках ринку землі", – зазначили у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Найбільше землі за весь час продано в Житомирській області – понад 9,77 тисяч гектарів, а також у Вінницькій – 8,63 тис. га.

Найменше землі українці продають і купують у Київській (455 га), Луганській (303 га) і Харківській (менше 300 га) областях.