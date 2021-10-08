Індія вперше за півтора року відкриється для туристів

З 15 жовтня до Індії можна буде потрапити чартерним рейсом, а з 15 листопада країна відкриється для всіх інших туристів, повідомляє Ліга.net.

У пресрелізі МВС Індії повідомляється, що минулого року через пандемію коронавірусу всі видані візи були призупинені. Пізніше країна почала приймати тільки мандрівників із будь-якою іншою індійською візою, крім туристичної.

У МВС Індії зазначили, що іноземні туристи і перевізники мають дотримуватися всіх протоколів і норм, що стосуються COVID-19.

На даний час у країні повністю вакциновано 18,63% населення. Центри США з контролю і профілактики захворювань рекомендують американцям повністю вакцинуватися від коронавірусу перед поїздкою до Індії.