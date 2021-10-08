Середня роздрібна ціна на автогаз за тиждень виросла на 30 коп./л

За минулий тиждень (1-8 жовтня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 29 коп./л, до 18,11 грн/л, свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

На АЗС OKKО і WOG вартість автогазу виросла в середньому на 50 коп./л, до 18,99 грн/л і 18,98 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR здорожчав на 25 коп./л, до 18,73 грн/л.

СВГ на станціях операторів «БРСМ-Нафта» і Motto здорожчав у середньому на 31 і 46 коп./л, до 18,21 до грн/л і 18,44 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 50 коп./л – до 18,29 грн/л.

KLO і «Авантаж 7» підняли ціни на 20 коп./л і 50 коп./л, до 18,39 грн/л і 17,55 грн/л відповідно.

Такі мережі як «Паралель», Glusco, BVS, SunOil, Marshal, «Автотранс» та інші підняли ціни на 10-50 коп./л.