В Одеській області відремонтували трасу до кордону з Молдовою

В Одеській області ремонтують 46,7 км дороги Т-16-44 КПП "Лісне" - КПП "Малоярославець Перший", яка є головною транспортною артерією Болградського району і забезпечує транзит до кордону із Молдовою, повідомляє УНІАН.

Як розповіли у Службі автомобільних доріг в Одеській області, роботи біля пропускного пункту "Малоярославець Перший" вже на завершальній стадії. Їх виконують за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Це, фактично, заново збудована дорога. Відновлено основу, влаштовано 18 см щебенево-мастичної суміші із додаванням комплексного в’яжучого, 10 см крупнозернистого асфальтобетону та фінішний шар з 5 см днібнозернистого асфальтобетону" , - коментує голова обласного автодору Дмитро Рибалка.

Крім того, з нуля збудують ділянку дороги, частина якої проходить через територію Молдови. Перетинати кордон, аби потрапити з однієї частини області в іншу, більше не доведеться.