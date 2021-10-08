Усі фракції парламенту підписали листа для усунення Третьякової

Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з вимогою відсторонити керівника комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову (фракція "Слуга народу") від участі в пленарних засіданнях на п'ять днів за висловлювання про смерть депутата від групи "За майбутнє" Антона Полякова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на регламентний комітет, щоб вони це розглянули й усунули її на п'ять днів пленарних засідань" , - сказав Арахамія.

У свою чергу співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко також уточнив, що голови всіх фракцій і груп українського парламенту, крім "Слуги народу", зібрали підписи і звернулися із закликом до голови ВР і керівника регламентного комітету відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги пані Третьякової. Я вважаю, вона не достойна взагалі бути народним депутатом України" , - наголосив він.

Як повідомлялося, керівник комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у фракційному чаті "Слуги народу" прокоментувала смерть члена депутатської групи "За майбутнє" Антона Полякова, зокрема, фразою "одним ворогом менше".

Нагадаємо, сьогодні вранці в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.