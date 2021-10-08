Фінляндія - Україна: де дивитися матч кваліфікації до ЧС-2022

Збірна України на виїзді проведе поєдинок 6-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти фінів. Команди зустрінуться 9 жовтня на "Олімпійському стадіоні" в столиці Фінляндії - Гельсінкі, повідомляє УНИАН.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Фінляндія - Україна.

Фінляндія - Україна: де дивитися матч

У прямому ефірі це протистояння можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна". Також транслювати гру буде телеканал "Футбол 1".

Стартовий свисток пролунає о 19:00.

Фінляндія - Україна: перед матчем