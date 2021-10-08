Топ-5 найбільш надійних б/у авто за ціною до $10 тисяч

П'ятірка автомобілів з пробігом, які порадують високою якістю, повідомляє Новини.LIVE.

Хто сказав, що автомобіль обов'язково повинен бути новісіньким і тільки з салону! Звичайно, авто, яке ні разу не використовувалося, має ряд незаперечних переваг. Однак серед старих автомобілів теж можна знайти круті моделі, які будуть радувати високою якістю, надійністю і довговічністю.

Сайт пропонує добірку з п'яти надійних б/у автомобілів, вартість яких не перевищує 10 тисяч доларів.

Топ-5 надійніших автомобілів

Часто, перед покупкою автомобіля з пробігом можуть з'являтися питання на кшталт, наскільки добротним буде таке авто. Безумовно, старий транспортний засіб може зажадати незначного ремонту або додаткового догляду. Однак якщо б/у машина відрізняється високим класом, надійністю, відмінною якістю, хорошим станом, то вона ще довго прослужить своєму власникові без необхідності серйозних ремонтних втручань.

Пропонуємо п'ятірку самих надійних та бюджетних автомобілів з пробігом, на які варто звернути увагу.

Honda Accord 6 покоління

Автомобіль 1997-2002 років випуску. Цей транспортний засіб має просторий кузов, стильний дизайн і відмінний салон, який довгий час може зберігати товарний вигляд. Якість автомобіля Honda Accord 6 покоління оцінюють як дуже високу. Характерними особливостями авто є точна підгонка деталей, щиток приладів з трьома покажчиками в окремих камерах, сильний захист від корозії і якісний пластик, який проявляє високу стійкість до зношування. В експлуатації Honda Accord 6 покоління не зовсім дешева, але якщо оновити машину хорошими запчастинами, то вона надійно прослужить ще багато років.

Toyota Avensis

Автомобіль 2003-2008 років випуску. Бренд Toyota відомий на весь світ і має репутацію, як найбільш надійного. Ця модель вважається однією з кращих серед автомобілів D-класу. Avensis комфортабельний, безпечний і довговічний автомобіль. На тлі багатьох інших Toyota Avensis виграє завдяки ряду переваг. Характерною особливістю можна назвати високу надійність більшості вузлів і агрегатів. Авто має багате оснащення навіть в базовій комплектації.

Mitsubishi Galant 8 покоління

Цей автомобіль відрізняється красивим, стильним і спортивним дизайном, а також серйозної начинкою. У створенні автомобіля використовувалися останні досягнення високих технологій. Модель-комфортна, надійна, якісна. Авто Mitsubishi Galant 8 покоління має більший кузов ніж у попередників і обладнано 2,5-літровим V-образним 6-циліндровим турбовим двигуном DOHC. Автомобіль - дуже потужний, швидкісний і довговічний.

Chevrolet Lacetti

Модель вважається однією з найпопулярніших і бюджетних. Має просту конструкцію і потужну начинку. Мотори у таких авто дуже надійні. Великим плюсом можна назвати те, що всі запчастини до Chevrolet Lacetti легко знайти на ринку і коштують вони недорого. Салон просторий і зручний. Автомобіль відрізняється хорошою керованістю, багатою комплектацією і стильним дизайном.

Volkswagen Passat B6

Автомобіль випускався з 2006 по 2010 роки. Volkswagen Passat B6 вважається одним з кращих варіантів в своєму сегменті. Деякі навіть прирівнюють модель до BMW 3 серії або Audi A4. На момент запуску VW Passat B6 був оснащений 1,9-літровим двигуном TDI. У 2008 році модель отримала вдосконалений 2-літровий двигун TDI. Passat B6 орієнтований на плавну і комфортну їзду. Автомобіль відрізняється високою надійністю і безпекою. Volkswagen Passat, B6 отримав п'ять зірок після проходження краш-тестів Euro NCAP і чотири зірки за захист пасажирів. Кожен Passat B6 має передні, бічні і штор подушки безпеки ESP plus.