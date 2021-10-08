На Полтавщині розпочали новий етап зведення Кременчуцького мосту

На Полтавщині стартував новий етап зведення Кременчуцького мосту: робочі приступили до будівництва пірсів, повідомляє УНІАН.

Новий міст через Дніпро будують паралельно до старого Крюківського в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"Розпочали зведення пірсів на берегах Дніпра. Вони будуть використовуватися для доставки матеріалів та обладнання під час робіт в рамках будівництва нового мосту. Напередодні стартувало заглиблення сталевих трубчастих паль для улаштування пірса на лівому березі Дніпра", - йдеться у повідомленні Укравтодору.

Два пірси розташують на обох берегах Дніпра. Ширина причалу становитиме 20 метрів, довжина – 36 метрів.

Майбутній 3-кілометровий мостовий перехід буде вантовим і матиме 4 смуги руху (по дві в кожному напрямку). Споруда матиме одразу 2 пілони.

На правому березі Дніпра Кременчуцький міст сполучатиметься з автошляхом Н-08 Дніпро – Маріуполь. Для цього поблизу Літературного провулка збудують транспортну розв’язку. На лівому березі транспортні розв’язки сполучатимуть міст з нинішньою вуличною мережею Кременчука, зокрема з вул. Велика Набережна.

Мостовий перехід будує підрядна компанія DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. за принципом design-build. Вона відповідальна за розробку проєктної документації та виконання робіт.

Нагадаємо, для "Великого будівництва" нового моста в Кременчуці монтують окремий бетонний завод.