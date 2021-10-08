Сонячні електростанції охолоджують Землю: дослідження

Вчені з Ланкастерського університету надали інформацію про те, що великі сонячні електростанції, відповідно до проведених експериментів, здатні надавати охолоджуючий ефект на земну поверхню, повідомляє Как и Почему.

Дослідницька робота проведена ними спільно з колегами з Каліфорнійського університету (Девіс, США) і Університету Лудонг (Китай).

Вивчення того, як впливають на клімат і навколишнє середовище сонячні електростанції, має величезне значення. На думку експертів ООН, з 2030 року щорічно по всьому світу повинні скоротитися викиди вуглекислого газу на 15 гігатонн. Для порівняння - саме стільки СО2 викидають в атмосферу країни Євросоюзу, Індія, Росія і Японія разом узяті.

Найбільша сонячна електростанція Bhadla Solar Park

Головним джерелом вуглекислого газу є використання викопного виду палива - вугілля. Тому ООН рекомендує провідним індустріальним країнам відмовитися від нього на користь відновлюваної енергетики. Згідно з оцінками, до 2050 року енергодобича у всьому світі повинна здійснюватися на 85% з поновлюваних джерел, щоб запобігти глобальному потеплінню і підвищення середньої температури на 2 ℃.

На даний момент проводилося трохи досліджень впливу сонячних електростанцій на клімат. Але з кожним роком їх кількість буде зростати. Вчені звернули увагу на кілька великих комплексів: Stateline в Каліфорнії потужністю 300 МВт і Longyangxia в Китаї - 850 МВт. Обидва знаходяться в досить посушливих районах.

Цікавий факт: найбільшою сонячною електростанцією (за даними 2020 г.) є індійська Bhadla Solar Park. Площа комплексу становить 57 км2, номінальна потужність - 2245 МВт.

Для проведення дослідження вчені застосували відомості про температуру земної поверхні, надані програмою Landsat (проект з отримання супутникових зображень Землі). Раніше цей метод не використовувався щодо сонячних парків. Його суть полягає у вимірюванні температури навколо електростанцій до і після спорудження. Додатково задіяні наземні вимірювання поблизу зі Stateline.

Глобальний індекс температури суші і океанів

Результати дослідження показали, що великі електростанції утворили свого роду «прохолодні острова» навколо себе, які поширилися приблизно на 700 м від меж сонячних парків. На відстані в 100 м від комплексів температура знизилася на 2,3 ℃.

На думку вчених, це доводить, що великі сонячні парки здатні вплинути на безліч екологічних процесів, в тому числі вуглецевий баланс в навколишньому середовищі. Цей ефект може бути незначним, позитивним або негативним - все залежить від місця розташування електростанції. Тому в подальшому необхідно ретельно планувати особливості будівництва сонячних електростанцій, щоб скоротити їх негативний вплив на клімат і екологію.