Рідкісні фото: Жанна Бадоєва показала своїх дорослих дітей
Жанна Бадоєва, яка наразі є провідною тревел-шоу «Життя інших» і проживає з чоловіком Василем в Італії, присвятила новий пост в Instagram своїм дітям, що підросли. У теледіви є син Борис і дочка Лоліта, повідомляє WomanEL.
45-річна знаменитість зізналася, що виховувати підлітків нелегко, але з ними можна вибудувати теплі відносини. Головне - розуміти, що тінейджери не є вашими «хвостиками». Це повноцінні особистості.
Свій пост провідна супроводила фотографіями дітей.
Шанувальники погодилися зі словами Жаннита засипали її лайкам.