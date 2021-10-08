Рідкісні фото: Жанна Бадоєва показала своїх дорослих дітей

Жанна Бадоєва, яка наразі є провідною тревел-шоу «Життя інших» і проживає з чоловіком Василем в Італії, присвятила новий пост в Instagram своїм дітям, що підросли. У теледіви є син Борис і дочка Лоліта, повідомляє WomanEL.

45-річна знаменитість зізналася, що виховувати підлітків нелегко, але з ними можна вибудувати теплі відносини. Головне - розуміти, що тінейджери не є вашими «хвостиками». Це повноцінні особистості.

Свій пост провідна супроводила фотографіями дітей.

Фото: Instagram Жанни Бадоєвої

Шанувальники погодилися зі словами Жаннита засипали її лайкам.