Свята в жовтні: Укрпошта і Нова пошта оприлюднили графіки

Через святкування Дня захисника та захисниць в Україні буде чотири вихідних дні поспіль - з 14 до 17 жовтня. Найбільші поштові оператори оприлюднили графіки роботи на ці дні, повідомляє РБК-Україна.

"Укрпошта". У День захисників та захисниць України 14 жовтня надаватимуть послуги чергові відділення "Укрпошти". Перелік відділень, що працюватимуть 14 жовтня, оприлюднений на сайті компанії. У інші дні відділення працюватимуть за звичним графіком.

"Нова пошта". У четвер-п'ятницю, 14-15 жовтня, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть по графіку, за яким працюють у суботу (може відрізнятися в залежності від відділення).

Нагадаємо, День захисника та захисниць України, 14 жовтня, у 2021 році випадає на четвер. У зв'язку з цим робочий день перенесено з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 14 по 17 жовтня. Однак наступного тижня субота, 23 жовтня, буде робочою.

Автор: Олександр Білоус