Рада звернулася до ЄС щодо членства України

Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 8 жовтня, прийняла звернення до Європарламенту та парламентів країн ЄС із закликом визнати перспективу членства України в ЄС. За заяву проголосували 304 депутати, повідомляє Кореспондент.

У заяві Рада підтвердила стратегічний курс України на набуття повноправного членства в ЄС, закріплений у Конституції України.

Зокрема, Рада закликала ЄП і парламенти держав членів ЄС до далекоглядного підходу в переговорному процесі з урахуванням на взаємний інтерес в інтеграції України до спільного ринку ЄС і створення єдиного нормативно-правового поля шляхом безперервного наближення національного законодавства до права ЄС.

"Верховна Рада... закликає Європейський парламент негайно розглянути на пленарній сесії і вжити заходів для заборони проекту Північний потік-2 як такого, що суперечить нормам Третього енергетичного пакета ЄС, принципам Енергетичного співтовариства і несе ризики для енергетичної безпеки Європи" , - йдеться в заяві.

Депутати нагадали про загрози енергетичній та геополітичній безпеці Центральної та Східної Європи, які несе проект ПП-2, і закликали ЄС, його інституції та держави-члени врахувати ризики його експлуатації та вжити всіх можливих заходів для попередження і запобігання використанню енергетичних ресурсів як озброєння.

Парламентарії заявили про необхідність почати спеціальний діалог між Україною та ЄС з питань безпеки і оборони, зокрема про залучення України до проектів Програми постійного структурованого співробітництва ЄС (PESCO) і співпраці з питань посилення військової мобільності і кібербезпеки.

Рада також закликала Європарламент до посилення санкцій проти РФ у зв'язку з незаконною видачею Росією паспортів громадянам України та примусовим залученням українських громадян до участі у виборах у РФ.