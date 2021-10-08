В Афганістані стався вибух у мечеті: близько 100 загиблих
Число жертв вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі на північному сході Афганістану становить близько 100 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Відеоматеріали, наявні в розпорядженні видання, а також очевидці свідчать, що в результаті вибуху загинули близько 100 осіб.
Точних даних про причини НП немає.
Відео містить неприйнятні матеріали.
Місто Кундуз розташовується на північному сході країни. На півночі однойменна провінція межує з Таджикистаном. Її населення - близько мільйона осіб.