В Афганістані стався вибух у мечеті: близько 100 загиблих

Число жертв вибуху в шиїтській мечеті в Кундузі на північному сході Афганістану становить близько 100 осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відеоматеріали, наявні в розпорядженні видання, а також очевидці свідчать, що в результаті вибуху загинули близько 100 осіб.

Точних даних про причини НП немає.

Відео містить неприйнятні матеріали.

ویدیو: شمار بلند تلفات در نتیجه انفجار امروز در مسجد شیعیان ولایت کندز # آماج_نیوز pic.twitter.com/moNz3M9j4H - Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

# تازه

انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در کندز



منابع محلی از خان آباد کندز به آماج تایید میکنند که انفجار مرگباری در داخل مسجدی مربوط به اهل تشیع رخ داده است. اما تاکنون در مورد شمار دقیق تلفات این انفجار جزییاتی در دست نیست. # آماج_نیوز pic.twitter.com/7wB4TtlLrE - Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021

Місто Кундуз розташовується на північному сході країни. На півночі однойменна провінція межує з Таджикистаном. Її населення - близько мільйона осіб.