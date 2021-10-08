Financial Times осоромили за статтю про чистоту електромобілів

Особливої пікантності ситуації додає той факт, що контраргументи будуються на тих же матеріалах, що використані у самій статті, повідомляє 24 Канал.

Ділове видання Financial Times випустило публікацію з інфографікою, яка ілюструє, наскільки насправді екологічними є електромобілі. Висновок був не дуже позитивним, оскільки, за даними FT, електротранспорту знадобиться 30 років, щоб він став чистішим за автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Це не відповідає дійсності. Відомий дослідник цієї теми з Нідерландів, за яким вже не одне подібне розвінчання, зробив це знов у вкрай незручний для авторитетного видання спосіб: використавши ті ж джерела, що й оригінальна стаття.

Ауке Хоекстра похвалив “команду візуального оповідання” Financial Times Visual Storytelling Team за приємну графічну роботу, але не за правдивість інформації. Оригінальна стаття використовувала результати китайського дослідження, щоб сказати, що при виробництві електромобілів виділяється на 60% більше вуглецю. Дослідник перевірив джерела і виявив, що статистика, на яку спирається FT, показує ситуацію лише в Китаї, тоді як для США цей показник становить лише 20%, про що у статті не згадується і що істотно впливає на середньостатистичний світовий показник.

Ілюстрація: показники забруднення вуглекислим газом при виробництві пального/електроенергії (блакитний), споживанні електроенергії/пального (синій), обслуговуванні (темно-сірий), виробництві акумуляторів (жовтий), виробництві транспортного засобу (сірий), а також шкала досягнення цілей Паризької угоди до 2030 року (рискою)

За словами дослідника, китайське дослідження ґрунтувалося на даних 2015 року. Шість років тому виробництво акумуляторів викидало 200 кілограмів вуглекислого газу на кВт-год. У 2021 році цифра зменшилась до 75 кг на кВт-год – на 62,5% менше. Іншими словами, китайське дослідження, на яке посилається видання, застаріле.

Ілюстрація: порівняння шкідливих викидів при виробництві сировини для біопального та викопного нафтового: нецільове використання землі (сірий), виробництво пального (темно-сірий)

Інфографіка FT також показує, що видобуток сировини для акумуляторів – це проблема, і це правда. Однак єдиний негативний ефект полягає в тому, що видобуток 1 тонни літію виділяє від 5 до 15 тонн CO2. Це буде еквівалентно викидам вуглецю електроенергії, що використовується одним-двома будинками протягом року.

Ілюстрація: викиди СО2 протягом життєвого циклу автомобілів з ДВЗ на бензині, дизелі, газі, біопальному, гібридів у 2021 році

Ілюстрація: передбачувані викиди СО2 протягом життєвого циклу автомобілів з ДВЗ на бензині, дизелі, газі, біопальному, гібридів у 2030 році

Хоекстра наводить приклад, що 1 тонни літію достатньо для виготовлення приблизно 100 акумуляторних батарей. Потім дослідник згадує, що літій в електромобілі буде дорівнювати викидам споживання електроенергії в будинку протягом тижня або навіть менше.

Ілюстрація: порівняння викидів СО2 протягом життєвого циклу електрокарів з водневими установками різних типів та звичайних авто з ДВЗ

Далі публікація Financial Times стверджує, що шкідливі карбонові викиди при виробництві акумуляторних батарей складають третину від загального обсягу викидів CO2 при виробництві всього автомобіля. Хоекстра підкреслює протиріччя цього твердження та згаданих вище 60%, на які, ніби-то, виробництво електрокарів шкідливіше за складання машин з ДВЗ.

Ілюстрація: потреби в енергії для електромобілів, електрокарів на паливних осередках та автомобілів з ДВЗ

Остання помилка, зроблена FT, зосереджується на цьогорічному дослідженні ICCT. Як не дивно, але це дослідження мало на меті продемонструвати, наскільки електромобілі є чистішими, ніж транспортні засоби з ДВС, навіть коли вони заряджаються з джерел електроенергії з найбільшим ступенем забруднення. У публікації згадується це дослідження, але цифри наводяться з даних Європейського агентства з охорони навколишнього середовища 2018 року, які показують, що у Європі електромобілі лише від 17% до 30% чистіші, ніж автомобілі з ДВЗ, від виробництва до кінця їх життєвого циклу. Дослідження ICCT показує, що вони на 70% чистіші.