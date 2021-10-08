Стало відомо, в якому місті пройде Євробачення-2022

Право провести престижний пісенний конкурс Євробачення в травні 2022 року отримав Турин, повідомляє УНИАН.

Столиця П'ємонту стане третім містом Італії, де пройде захід після Неаполя (1965) і Риму (1991), йдеться на сайті eurovision.

"Турин - ідеальне місто-господар 66-го конкурсу пісні Євробачення" , - сказав супервайзер Євробачення Мартін Естердал.

Кандидатура Турина, представлена минулого літа мером Кьяра Аппендіно, була краща за кандидатури Мілана, Болоньї, Ріміні і Пезаро.

Генеральний директор італійської телекомпанії Rai Карло Фуортес поділився враженням від вибору міста: "Ми щасливі, що в Турині пройде наступний конкурс пісні Євробачення, міжнародний фестиваль, який любить величезна кількість людей у всьому світі".

Мер Турина Аппендіно нагадав, що в місті є "приміщення з відповідною місткістю, розташовані в самому центрі міста і легко доступні". Ще один аргумент на користь Турина полягає в тому, що це "перевірений майданчик для міжнародних заходів".

Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали - 10 і 12 травня.