Стало відомо, в якому місті пройде Євробачення-2022
Право провести престижний пісенний конкурс Євробачення в травні 2022 року отримав Турин, повідомляє УНИАН.
Столиця П'ємонту стане третім містом Італії, де пройде захід після Неаполя (1965) і Риму (1991), йдеться на сайті eurovision.
"Турин - ідеальне місто-господар 66-го конкурсу пісні Євробачення", - сказав супервайзер Євробачення Мартін Естердал.
Кандидатура Турина, представлена минулого літа мером Кьяра Аппендіно, була краща за кандидатури Мілана, Болоньї, Ріміні і Пезаро.
Генеральний директор італійської телекомпанії Rai Карло Фуортес поділився враженням від вибору міста: "Ми щасливі, що в Турині пройде наступний конкурс пісні Євробачення, міжнародний фестиваль, який любить величезна кількість людей у всьому світі".
Мер Турина Аппендіно нагадав, що в місті є "приміщення з відповідною місткістю, розташовані в самому центрі міста і легко доступні". Ще один аргумент на користь Турина полягає в тому, що це "перевірений майданчик для міжнародних заходів".
Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу 14 травня в PalaOlimpico, а півфінали - 10 і 12 травня.