Windows 11 знизила потужність чіпів AMD

Користувачі ПК на базі процесорів AMD поскаржилися на зниження продуктивності після поновлення до Windows 11, повідомляє Лента.Ру.

Про це пише видання ZDNet.

За словами власників комп'ютерів на базі процесорів AMD, після апдейта до нової версії ОС Microsoft вони помітили зниження потужності своїх ПК. Як відзначили фахівці, продуктивність може погіршитися приблизно на 15 відсотків і буде особливо помітна в іграх.

Представники AMD підтвердили наявність проблем зі своїми процесорами.

"Очікуваний вплив ОС на продуктивність в порушених додатках складе 3-5 відсотків, а в іграх, звичайно використовуваних для кіберспорту, - 10-15 відсотків", - відзначили в компанії .

Також стало відомо, що оновлення негативно впливає на чіпи лінійок EPYC і Ryzen. Технічні фахівці AMD говорять, що вже готують оновлення, яке виправить проблему. Його вихід відбудеться до кінця жовтня.

"AMD і Microsoft активно досліджують ці відомі проблеми для вирішення за допомогою оновлень програмного забезпечення", - уточнюється в повідомленні компанії .

Раніше ентузіасти відзначили, що захисний компонент Windows 11 сприяє уповільненню продуктивності ПК. Йдеться про системну надбудову Virtualization-Based Security, яка може знизити продуктивність в іграх до 30 відсотків.