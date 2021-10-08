Паморочиться в голові при вставанні: небезпечний симптом хвороби

Багато хто припускає, що перші ознаки когнітивного спаду помітні. Це коли люди починають забувати важливі деталі або плутають конкретні дати або факти. Насправді багато повсякденні дії потенційно можуть служити попереджувальними ознаками розвитку нейродегенеративного захворювання, повідомляє WomanEL.

Згідно з дослідженням, навіть така проста річ, як те, що ви відчуваєте, встаючи зі свого місця, може бути ранньою ознакою недоумства.

Якщо ви помічаєте це, встаючи, це може бути ранньою ознакою недоумства.

Дослідження було опубліковане у журналі Neurology в жовтні 2020 року. Воно націлився на вивчення можливої зв'язку між деменцією і ортостатичної гіпотонією. Це - стан, який викликає у людей запаморочення, коли вони встають з-за раптового падіння артеріального тиску.

Щоб перевірити це, дослідники обстежили 2 131 літнього пацієнта з середнім віком 73 роки. Вони виявили, що 15 відсотків мали ту чи іншу форму низького кров'яного тиску. Зокрема, результати показали, що у дев'яти відсотків учасників була систолическая ортостатичнагіпотензія. У той час як шість відсотків мали діастолічну ортостатичну гіпотензію. Потім протягом 12 років за пацієнтами спостерігали на предмет зниження когнітивних здібностей або втрати пам'яті.

Пацієнти, у яких кров'яний тиск змінилося найбільше з плином часу, піддавалися ще більш високому ризику розвитку деменції. Дослідники говорять, що спостереження за зміною артеріального тиску в положенні стоячи може допомогти запобігти деменцію.