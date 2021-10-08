Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю Національний банк своїми діями спровокував стрибок курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку.

Зробив він це просто й невигадливо, вийшовши з інтервенцією за ціною 26,345 гривень, що на 4,5 копійки було вище вчорашнього рівня і всього на 0,5 копійки нижче цінника на продаж. Не дивно, що за хвилину йому продали 8,5 млн доларів, після чого продавці почали екстрено знімати свої заявки, не розуміючи, що відбувається. За 10 хвилин котирування стрибнули до 26,45 гривень на продажу; потім продавці схаменулися і почали ставити більш адекватні ціни. У підсумку, коли перша паніка вляглася, торгівля сконцентрувалася в діапазоні 26,34-26,36 гривень, де угоди і проходили до самої обідньої перерви.

Готівковий ринок слабо відреагував на те, що відбувається на міжбанку. У перші години ціна готівкового «американця» ненадовго зросла до 26,37-26,39 гривень, але досить скоро стало зрозуміло, що купувати за такими цінами ніхто не хоче. І вже до обіду оптові обмінники столиці опустили цінник до 26,34-26,35 гривень.

Євро на FOREX в п'ятницю торгується у вузькому діапазоні 1,1541-1,1567 долара. Світові ринки напружено очікують публікацію щомісячних даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, яка намічена на 15:30 за київським часом. В умовах майбутнього скорочення програми стимулювання американської економіки саме дані по зайнятості населення відіграють дуже важливу роль, і після їх публікації можливі різкі коливання і висока волатильність на ринку. Готівковий євро в першій половині дня продають по 30,40-30,45 гривень; на відміну від попередніх днів, сьогодні ціна готівкової євровалюти майже не змінюється.

Російський рубль, який вчора ввечері зміцнився до 71,70 рублів за долар, до обіду подешевшав на 35 копійок - до 72,05 рублів. Ціни на нафту знову пішли вгору, але далі рости рублю стає вже важко. Ціна готівкового рубля в Києві не змінилася: вже четвертий день поспіль його продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

Стабільний сьогодні і польський злотий: як і вчора, його можна придбати по 6,65-6,70 гривень.