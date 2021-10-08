Компанії понад 10 галузей промисловості стануть збитковими в листопаді

Компанії галузей промисловості, де в собівартості товарів щонайменше 7% становить ціна на газ, у листопаді за нинішніх цін за кубометр газу будуть збитковими, а в листопаді-грудні очікується зупинення підприємств і зниження потужностей, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У серпні щодо ціни на газ стався переломний момент, вона сягнула 14 тис. грн за куб. У вересні близько 40% досліджуваних галузей були збитковими через високу ціну на газ, а в жовтні збитки, як очікується, покажуть 60%. За нинішньої ціни на газ 100% досліджуваних галузей будуть збитковими", - сказав голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник у п'ятницю в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму.

Дослідження стосується галузей економіки, у собівартості товарів яких споживання газу на початок року становило щонайменше 7%. Це галузі хімічної промисловості, виробництво кераміки, скла, низка галузей харчової промисловості (цукрова, хлібопекарська, молочна та ін.), загалом понад десять галузей, пояснив він.

"Більш того, ми бачимо, що в листопаді-грудні підприємства декларують, що зупинятимуть виробництво або знижуватимуть потужності. Близько 60% досліджуваних підприємств заявили про такі плани", - додав Дмитро Олійник.

Зупинення насамперед стосуватимуться тих підприємств, де швидке зупинення і запуск передбачає технологічний процес, пояснив він.

Крім цього, дослідження ФРУ засвідчило, що очікуються значні касові розриви.