Компанії понад 10 галузей промисловості стануть збитковими в листопаді
Компанії галузей промисловості, де в собівартості товарів щонайменше 7% становить ціна на газ, у листопаді за нинішніх цін за кубометр газу будуть збитковими, а в листопаді-грудні очікується зупинення підприємств і зниження потужностей, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У серпні щодо ціни на газ стався переломний момент, вона сягнула 14 тис. грн за куб. У вересні близько 40% досліджуваних галузей були збитковими через високу ціну на газ, а в жовтні збитки, як очікується, покажуть 60%. За нинішньої ціни на газ 100% досліджуваних галузей будуть збитковими", - сказав голова Ради Федерації роботодавців України (ФРУ) Дмитро Олійник у п'ятницю в кулуарах Київського міжнародного економічного форуму.
Дослідження стосується галузей економіки, у собівартості товарів яких споживання газу на початок року становило щонайменше 7%. Це галузі хімічної промисловості, виробництво кераміки, скла, низка галузей харчової промисловості (цукрова, хлібопекарська, молочна та ін.), загалом понад десять галузей, пояснив він.
"Більш того, ми бачимо, що в листопаді-грудні підприємства декларують, що зупинятимуть виробництво або знижуватимуть потужності. Близько 60% досліджуваних підприємств заявили про такі плани", - додав Дмитро Олійник.
Зупинення насамперед стосуватимуться тих підприємств, де швидке зупинення і запуск передбачає технологічний процес, пояснив він.
Крім цього, дослідження ФРУ засвідчило, що очікуються значні касові розриви.
"Звісно, ці касові розриви стануть додатковим ризиком, тож якщо є уряд не полегшить удару на ці галузі, то платоспроможність компаній впаде до кризового рівня і вони не зможуть здійснювати передоплату енергоресурсів", - зазначив голова Ради ФРУ.