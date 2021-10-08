У МОЗ пояснили, які COVID-вакцини можна комбінувати

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, які вакцини проти коронавірусу можна комбінувати﻿. Про це, посилаючись на прес-службу відомства, повідомляє Деловая столица.

Зокрема, у МОЗ пояснили: якщо одна й та сама вакцина недоступна, або на першу дозу сталася важка реакція, можливо введення вакцин за такою схемою:

Перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), 2-га — Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів.

Перша доза Comirnaty чи Moderna, 2-га — Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

Усі вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва, і тому є взаємозамінними, нагадали в МОЗ.