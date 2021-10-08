Настя Каменських: відверте фото в крихітному купальнику

Популярна українська співачка Настя Каменських у 2017 році почала сольну кар'єру під творчим псевдонімом NK. Вона успішно записує іспаномовні треки та знімає яскраві відеороботи. Більш того, її головна мрія – заволодіти почесною нагородою Греммі, повідомляє УНИАН.

Нещодавно 34-річна артистка на своїй особистій сторінці в Instagram запостила фото, яке було зроблено під час відпочинку. Красуня насолоджувалася сніданком з видом на океан. У кадрі вона позувала в шортах і крихітному бюстгальтері.

фото instagram.com/kamenskux