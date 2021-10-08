Разумков у Раді отримав незвичайний подарунок на день народження
Сьогодні екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков святкує день народження, і вже із самого ранку отримує вітання. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зробив йому незвичайний подарунок у вигляді монети, повідомляє Сегодня.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Подарунок від кандидата в спікери – ексспікеру на день народження. Пам'ятна монета "Рік змії", – написав він.
Також він додав фото із сесійної зали разом із Разумковим, місце якого тепер знаходиться поруч із Гончаренко.
Цього року в Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути й приємнішими.