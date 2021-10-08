Разумков у Раді отримав незвичайний подарунок на день народження

Разумков у Раді отримав незвичайний подарунок на день народження

Сьогодні екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков святкує день народження, і вже із самого ранку отримує вітання. Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко зробив йому незвичайний подарунок у вигляді монети, повідомляє Сегодня.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Подарунок від кандидата в спікери – ексспікеру на день народження. Пам'ятна монета "Рік змії", – написав він.
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Подарунок Разумкову. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
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Також він додав фото із сесійної зали разом із Разумковим, місце якого тепер знаходиться поруч із Гончаренко.

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Тепер Разумков сидітиме неподалік від Гончаренка. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Цього року в Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути й приємнішими.

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