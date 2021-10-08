ЄС оновив список країн "зеленої" зони: чи є там Україна
Європейський союз оновив "зелений" список країн, із яких рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в ньому ще на два тижні. Про це, із посиланням на сайт Ради ЄС, повідомляє РБК-Украина.
Так, зі списку не виключили жодну з країн. Проте, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
На сьогодні список виглядає таким чином:
- Австралія,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чилі,
- Йорданія,
- Кувейт,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Руанда,
- Саудівська Аравія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Уругвай,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Наступний перегляд "зеленого" списку відбудеться через два тижні.
Автор: Марія Кучерявець