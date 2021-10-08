ЄС оновив список країн "зеленої" зони: чи є там Україна

Європейський союз оновив "зелений" список країн, із яких рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в ньому ще на два тижні.﻿ Про це, із посиланням на сайт Ради ЄС, повідомляє РБК-Украина.

Так, зі списку не виключили жодну з країн. Проте, до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

На сьогодні список виглядає таким чином:

Австралія,

Бахрейн,

Канада,

Чилі,

Йорданія,

Кувейт,

Нова Зеландія,

Катар,

Руанда,

Саудівська Аравія,

Сінгапур,

Південна Корея,

Україна,

Об'єднані Арабські Емірати,

Уругвай,

Китай, за умови підтвердження взаємності.

Наступний перегляд "зеленого" списку відбудеться через два тижні.

Автор: Марія Кучерявець