Передпокій в стилі модерн: варіанти оформлення в інтер'єрі

Для «Модерну» характерна м'якість вигнутих ліній, повна відмова від прямих кутів. Тут проглядається природність ліній живої природи та новітні технології, повідомляє Дела домашние.

Багато елементів повинні мати гнучкі, вишукані форми. Головна риса стилю модерн - його несхожість з іншими видами архітектурних жанрів. З маси подібних напрямків він виділяється своєю асиметричністю, відсутністю чіткої структури та гармонії дизайну. Дивіться докладніше у відео.