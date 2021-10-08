Біткоїн протестував $56 000. У JPMorgan пояснили причини

Локальному ралі біткоїна на цьому тижні сприяли інтерес інституціоналів, зростання популярності мережі мікроплатежів Lightning Network, а також запевнення влади США про відсутність намірів забороняти криптовалюти. Про це заявили аналітики JPMorgan в записці для клієнтів, повідомляє ForkLog.

За останній тиждень ціна біткоїну виросла більш ніж на 26%, згідно з CoinGecko. У середу, 6 жовтня, котирування подолали позначку $55 000, а 8 жовтня протестували рівень $56 000. На момент написання актив торгується поблизу $55 500.

На думку фахівців фінансового холдингу, інституційні інвестори все частіше використовують біткоїн в якості інструменту хеджування інфляції. На це також вказують котирування золота, які, незважаючи на зростаючі побоювання з приводу знецінення грошей, в останній рік залишаються у вузькому діапазоні $1700-$1900.

«Інституціонали, схоже, повертаються в біткоїн, можливо, вважаючи його кращим у порівнянні з золотом засобом захисту від інфляції», - йдеться в записці.

Аналітики також додали, що в останні тижні спостерігалася «колишня» тенденція відтоку капіталу з дорогоцінного металу в криптовалюту. За їхніми словами, з початку року з орієнтованих на золото ETF вивели більше $10 млрд. У той же час пов'язані з біткоїном фонди отримали понад $20 млрд.

У JPMorgan відзначили, що легалізація біткоїна в Сальвадорі сприяла зростанню Lightning Network. Тільки у вересні ємність мережі виросла на 25%, а число нод і каналів збільшилася на 3,4% і 5,8% відповідно.

На популярність рішення також вплинула інтеграція біткоїн-донатів Twitter.

Запевнення американських політиків про відсутність намірів слідувати за обраним Китаєм шляхом повної заборони криптовалюти також надихнули інвесторів, додали в JPMorgan.