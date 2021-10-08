Для захисту мозку і проти раку: який ягідний чай корисний для здоров'я

Про корисні властивості чаю вчені та медики говорять давно. В цілому він сприятливо діє на організм людини, а деякі види здатні допомагати в запобіганні та лікуванні різних захворювань, повідомляє Профиль.

Одним з найбільш корисних вважається чай з лохини. Його отримують шляхом замочування сушеного листя куща цієї рослини. Річ у тому, що листя, так само як і ягоди, багаті антиоксидантами та поживними речовинами. Цей ягідний чай стане хорошим вибором для людей з низьким імунітетом, ризиком деменції, слабкою серцево-судинною системою, хворобами зору і печінки. Згідно з дослідженням, це пов'язано з тим, що лохина містить велику кількість флавоноїдів, поліфенолів, фенольних кислот і інших речовин.

Підтримання здоров'я серця

У голубиці містяться антоціани, які надають ягоді її темно-синій колір. Доведено, що підвищене споживання антоціанів знижує ризик серцево-судинних захворювань. Однією з причин хвороб серця є атеросклероз. Однак відомо, що лохина здатна перешкоджати накопиченню холестерину в судинах і появі інших пошкоджень, пов'язаних з цією хворобою.

Позитивний вплив на мозок

Активні з'єднання в голубиці можуть знизити ризик деменції, в тому числі хвороба Альцгеймера, і інших нейродегенеративних захворювань. Вчені з'ясували, що регулярне вживання в їжу продуктів, багатих на флавоноїди, покращує роботу мозку і уповільнює зниження когнітивних функцій в старшому віці.

Здатність знижувати ризик розвитку раку

Вчені вивчили корисні властивості лохини і їх вплив на рак. Антоціани, що містяться в цій ягоді та її листі, мають протипухлинний потенціал. Вони нейтралізують вільні радикали, які надають руйнівну дію на організм. Це та інші речовини, якими багата лохина, можуть знизити ризик раку товстої кишки, легенів, грудей та шийки матки.

Поліпшення травлення

За рахунок антиоксидантних властивостей чай з лохини здатний зменшувати запалення у всьому тілі, включаючи травну систему. Також на шлунково-кишкового тракту благотворно впливає великий вміст клітковини в ягоді.

Крім цього, лохина і чай з цієї ягоди зміцнюють імунітет, завдяки високому вмісту вітаміну С. Також дослідження показали, що антоціани в складі лохини допомагають контролювати рівень цукру в крові людям з діабетом другого типу. А вітамін К, що міститься в голубиці, сприяє зміцненню кісток.