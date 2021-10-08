Польські прикордонники заявили про постріли з боку Білорусі

Прикордонна служба Польщі повідомила про постріли з боку Білорусі в сторону польських військових, повідомляє РБК-Україна.

"Патруль білоруських служб здійснив постріли у бік бійців Війська Польського, які з нами патрулюють кордон. Ймовірно, вони були із застосуванням холостих боєприпасів" , - сказала речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

"Ні з ким нічого не сталося. Можливо, вони були навмисно мимо цілі. Таких провокацій стає все більше" , - додала вона.

З серпня прикордонна охорона зірвала близько 15 тисяч спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону.

З 2 вересня в прикордонній зоні з Білоруссю діє надзвичайний стан.