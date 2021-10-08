AC Schnitzer показав свій найпотужніший BMW M3
Німецьке тюнінг-ательє AC Schnitzer, яке спеціалізується на модернізації продукції концерну BMW, представило найпотужнішу версію моделі М3. У процесі створення автомобіль піддався глибокому доопрацюванню, повідомляє Обозреватель.
За основу для проєкту була взята топова версія BMW M3 Competition. У процесі роботи машина отримала форсований мотор, ексклюзивний аеродинамічний обвіс, нові елементи підвіски та інші елементи, що дозволяють максимально розкрити потенціал "баварця".
Головне, що запропонували для новинки майстри AC Schnitzer, – потужний мотор. Рядна "шістка" стала потужнішою та більш тяговитою ніж у "донора". Потужність зросла з 510 до 590 к.с., а момент збільшили з 650 до 750 Нм. Також на машині встановили спортивну вихлопну систему з "квартетом" карбонових патрубків, інтегрованих у задній дифузор. Нові елементи підвіски та регульовані амортизатори дозволяють зменшити кліренс M3 Competition на 15-20 мм залежно від дорожніх умов.
Новий передній спліттер дозволяє збільшити притискну силу на швидкості 200 км/год на 40 кг. Ззаду спойлер на даху, дифузор та масивне антикрило забезпечують збільшення притискної сили на 90 кг. Для зниження безпружинних мас автомобіль оснастили полегшеними кованими 20-дюймовими дисками AC3. Спереду їх взули в шини розмірністю 285/30, а ззаду – 295/30.
Салон новинки оздоблений чорною шкірою напа та алькантарою, а приладову панель прикрасили елементами з карбону. Також модель отримала спортивні перфоровані педалі з алюмінію.