AC Schnitzer показав свій найпотужніший BMW M3

Німецьке тюнінг-ательє AC Schnitzer, яке спеціалізується на модернізації продукції концерну BMW, представило найпотужнішу версію моделі М3. У процесі створення автомобіль піддався глибокому доопрацюванню, повідомляє Обозреватель.

За основу для проєкту була взята топова версія BMW M3 Competition. У процесі роботи машина отримала форсований мотор, ексклюзивний аеродинамічний обвіс, нові елементи підвіски та інші елементи, що дозволяють максимально розкрити потенціал "баварця".

За основу для проєкту була взята топова версія BMW M3 Competition. Джерело: AC Schnitzer

Головне, що запропонували для новинки майстри AC Schnitzer, – потужний мотор. Рядна "шістка" стала потужнішою та більш тяговитою ніж у "донора". Потужність зросла з 510 до 590 к.с., а момент збільшили з 650 до 750 Нм. Також на машині встановили спортивну вихлопну систему з "квартетом" карбонових патрубків, інтегрованих у задній дифузор. Нові елементи підвіски та регульовані амортизатори дозволяють зменшити кліренс M3 Competition на 15-20 мм залежно від дорожніх умов.

Потужність зросла з 510 до 590 к.с., а момент збільшили з 650 до 750 Нм. Джерело: AC Schnitzer

Новий передній спліттер дозволяє збільшити притискну силу на швидкості 200 км/год на 40 кг. Ззаду спойлер на даху, дифузор та масивне антикрило забезпечують збільшення притискної сили на 90 кг. Для зниження безпружинних мас автомобіль оснастили полегшеними кованими 20-дюймовими дисками AC3. Спереду їх взули в шини розмірністю 285/30, а ззаду – 295/30.

Ззаду спойлер на даху, дифузор та масивне антикрило забезпечують збільшення притискної сили на 90 кг. Джерело: AC Schnitzer

Салон новинки оздоблений чорною шкірою напа та алькантарою, а приладову панель прикрасили елементами з карбону. Також модель отримала спортивні перфоровані педалі з алюмінію.