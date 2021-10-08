У Луганській області вперше пройде військовий парад

Збройні сили вперше проведуть військовий парад у Луганській області. Парад приурочений до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-річчя ЗСУ.

Про це повідомила﻿ пресслужба Луганської ОДА.

"14 жовтня до Дня захисників та захисниць України та з нагоди 30-річчя Збройних Сил України вперше у Луганській області буде проведений військовий парад" , - йдеться в повідомленні.

Репетиція параду відбудеться 9 жовтня у місті Сєвєродонецьк. Із 07:00 до 12:00 цього дня буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський.