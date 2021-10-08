Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Туреччині: фото ведучого з сином

Ведучі Юрій Горбунов і Катя Осадча разом із синами відправилися в Туреччину. В інстаграм-сторіз ведучий опублікував фото, на якому зображений, тримаючи сина Данила на руках, повідомляє 24 Канал.

Катя Осадча народила сина 19 серпня, однак малюк вже відправився у першу подорож. Його батьки вирішили полетіти в Туреччину, де влітку були вже декілька разів.

Нове фото Юрія Горбунова з сином

Ведучий позував з малюком, сидячи за столиком в атмосферному закладі. Юрій одягнув чорний спортивний костюм, а маленький Данило – темно-синій комбінезон з білим принтом і синьо-білу кумедну шапочку. Зірковий татусь мило усміхався, дивлячись на нащадка.

"Не вусатий нянь" , – жартома підписав знімок Горбунов.