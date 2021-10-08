Продукти дорожчали: зміни вартості за рік

Середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року у порівнянні з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%, повідомляє РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), серед продуктів найбільше подорожчали цукор - на 88,0%, олія соняшникова - на 71,7% і яйця - на 60,7%.

Крім того, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 12,3%, масло - на 10,9%, молоко - на 8,7%, сир і сир - на 7,9%, риба і рибопродукти - на 7,4%, овочі - на 1,7%.

Разом з тим фрукти подешевшали на 3,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. За очікуваннями Національного банку, протягом вересня-жовтня інфляція залишатиметься в діапазоні 10-11%, а в останні місяці року сповільниться нижче 10%.

Автор: Олександр Білоус