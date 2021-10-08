Конкурент збірної України у відборі на ЧС потрапив у скандал

У неприємній ситуації опинилася команда Боснії і Герцеговини перед відбірковим матчем чемпіонату світу, який в суботу, 9 жовтня, відбудеться в Астані, повідомляє Обозреватель.

Посольство Казахстану відмовило у видачі віз шести гравцям балканської збірної, через що вона буде відчувати кадрові проблеми в грі. Нагадаємо, саме в цій групі D виступає і збірна України.

У коментарі сайту Sports.kz генеральний секретар Німецького футбольного союзу Боснії і Герцеговини Аднан Джеміджич розповів про інцидент.

"Документи цих футболістів подавалися разом з усіма іншими паспортами. Пояснення причин, за якими шість гравців не отримали візи, ми в письмовій формі не отримали. Новина про відмову ми дізналися за 12 годин до першого чартерного рейсу. З цієї причини виліт перенесли з 08: 00 на 15:00. До цього ми чекали візи " , – повідав функціонер.

Перший матч між цими збірними на Балканах завершився нічиєю 2:2. Нагадаємо, після поєдинку в Казахстані збірна Боснії і Герцеговини прилетить до Львова, де 12 жовтня зіграє проти підопічних Олександра Петракова.