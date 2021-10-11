Вчені назвали породи найрозумніших собак світу

Деякі собаки можуть протягом тижня вивчати назви 12 іграшок та пам'ятати їх протягом 1 – 2 місяців. Такий рівень розвитку дорівнює можливостям однорічної дитини, повідомляє 24 Канал.

Дослідники назвали однією із найобдарованіших порід бордер-колі. Для цього науковцям довелося витратити 2 роки на пошук неймовірно розумних собак в усьому світі.

Що кажуть вчені

Після 2 років пошуків науковцям вдалося знайти усього 6 надрозумних собак, які мають навички згадування. Найрозумнішими породами в результаті дослідження назвали бордер-колі та німецьких вівчарок. Деякі собаки можуть запам'ятовувати до 100 предметів протягом 2 місяців.

Команда з Університету Етвеша Лоранда в Будапешті, яка проводила дослідження, свідчить, що такий рівень пам'яті дорівнює показникам однорічної дитини.

Але не всі собаки здатні проявляти такі здібності. Більшість чотирилапих можуть вивчити команди, що позначають дії: наприклад, "сидіти" чи "дай лапу". Але запам'ятовувати й не забувати назви предметів можуть тільки окремі песики.

6 найрозумніших собак і світі

Найрозумнішими собаками стали: Макс з Угорщини, Гайя з Бразилії, Налані з Нідерландів, Скволл із Флориди, Віскі з Норвегії та Ріко з Іспанії.

Усіх їх допустили до участі в експериментах після того, як вони довели, що знають назви не менш ніж 28 іграшок. А деякі песики зуміли показати навіть 100 предметів.

Як відбувався експеримент

В будинках господарів собак встановили камери, щоб спостерігати за поведінкою тварин. Власникам запропонували навчити своїх собак назвам 6 іграшок. Потім їх кількість підвищили до 12. ﻿Собаки вразили дослідників, адже для них вивчити назви нових іграшок зовсім не стало проблемою. Песики робили це легко та завиграшки. Найкращі результати продемонстрували бордер-колі. Однак серед розумних песиків також були німецька вівчарка, пекінес, міні-австралійська вівчарка та декілька метисів. Але загалом здатність запам'ятовувати назви предметів трапляється серед собак вкрай рідко.

Бордер-колі – найдорожчі вівчарки