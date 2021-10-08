Нардепа Брагара спіймали на листуванні про те, як уникнути отруєння

Після смерті народного депутата Антона Полякова його колега з фракції "Слуга народу" Євгеній Брагар перейнявся власною безпекою. В об'єктив журналістів потрапило листування нардепа про те, як уникнути отруєння, повідомляє Обозреватель.

На фото видно, як якась Тетяна радить Брагару "пити тільки з запечатаної пляшки".

"А краще в магазині купити пляшку води і ходити з нею" , – пише співрозмовниця депутата.

Також вона порадила пити чай тільки в офісі:

"Набираєш в крані воду в чайник, закипіло і при тобі заварюється чай – це стовідсоткова безпека".

Крім того, на думку Тетяни, варене яйце в шкаралупі безпечне в будь-якому випадку.