Посадовці вимагали хабарі з учасників АТО за встановлення інвалідності

Служба безпеки України встановила, що службовці військової медичної установи вимагали гроші від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда.

﻿Про це повідомила﻿ пресслужба СБУ.

Також посадовці надавали інвалідності різних категорій за підробленими документами. Вартість таких «послуг» становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки на більше ніж 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини хабаря. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Проведено обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, під час яких було виявлено кошти, ймовірно отримані незаконним шляхом. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи.