Канікули в школах Вінниці почнуться раніше

У загальноосвітніх навчальних закладах Вінницької громади осінні канікули розпочнуться 18 жовтня і триватимуть до 24 жовтня включно, повідомляє Вінниця.info.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

За словами Оксани Василівни, рішення про перенесення осінніх канікул прийняли керівники шкіл, їх пропозицію підтримали, щоб «не розривати» вихідні.

Враховуючи те, що 14 жовтня День захисників і захисниць України і робочий день 15 жовтня перенесли на 23 жовтня, школярі відпочиватимуть 11 днів - з 14 до 24 жовтня.